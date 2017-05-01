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Промоутер Джошуа: «Коммерческий потенциал Энтони – больше, чем у Бекхэма»

02.05.2017 14:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что молодой чемпион может стать первым боксером-миллиардером в мире.

«Уже сейчас Энтони – богатый человек и он легко может стать первым боксером, заработавшим миллиард, – сказал Хирн. – Ему всего 27 лет и у него впереди, как минимум, 10 лет выступлений. Если Джошуа продолжит выигрывать, денег будет все больше и больше. Его коммерческий потенциал за пределами бокса огромен. Больше, чем у Бекхэма и других топовых футболистов мира».

Джошуа уже сейчас является главой собственной компании AJBoxing и у него заключены спонсорские соглашения с такими брендами, как Apple, Lucozade, Lynx и Sky Sports. Большинство экспертов сходятся, что следующий логичный шаг для чемпиона – бои в США.

«Выступление Джошуа в США – приоритет в наших переговорах с Джошуа и его промоутером Эдди Хирном, –  заявил глава спортивного отдела американского телеканала Showtime Стивен Эспиноса. – С точки зрения американской стороны, самым лучшим из возможных вариантов был бы бой против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Возможно, он состоится уже в следующем году».

При этом, путь Джошуа к первому миллиарду вряд ли будет быстрым.

«Ему предстоит еще долгий путь прежде, чем он заработает свой первый миллиард, – считает британский эксперт по маркетингу Марк Борковски. – Джошуа нужно выступать в Америке, чтобы местные фанаты начали воспринимать его всерьез. Для этого нужно будет провести несколько боев в Лас-Вегасе или «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке».

 
 
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что молодой чемпион может стать первым боксером-миллиардером в мире.

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