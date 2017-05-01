«Хоффенхайм» после победы над франкфуртским «Айнтрахтом» (1:0) оторвался от «Герты», занимающей пятое место, на 12 очков за три тура до конца чемпионата Германии.

Таким образом, команда под руководством 29-летнего тренера Юлиана Нагельсманна впервые в своей истории гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

«Хоффенхайм» идет на третьем месте, дающем право на прямое попадание в групповой этап. Он опережает дортмундскую «Боруссию», идущую четвертой, на 1 очко.

В случае попадания «Хоффенхайма» в групповой этап турнира Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории турнира и побьет рекорд белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который руководил БАТЭ на данной стадии в 32 года. Нагельсманну в сентябре будет лишь 30 лет.