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Тренер «Хоффенхайма» Нагельсманн может побить рекорд Гончаренко как самого молодого тренера в истории Лиги чемпионов

02.05.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Хоффенхайм» после победы над франкфуртским «Айнтрахтом» (1:0) оторвался от «Герты», занимающей пятое место, на 12 очков за три тура до конца чемпионата Германии.

Таким образом, команда под руководством 29-летнего тренера Юлиана Нагельсманна впервые в своей истории гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

«Хоффенхайм» идет на третьем месте, дающем право на прямое попадание в групповой этап. Он опережает дортмундскую «Боруссию», идущую четвертой, на 1 очко.

В случае попадания «Хоффенхайма» в групповой этап турнира Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории турнира и побьет рекорд белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который руководил БАТЭ на данной стадии в 32 года. Нагельсманну в сентябре будет лишь 30 лет.

 
 
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«Хоффенхайм» после победы над франкфуртским «Айнтрахтом» (1:0) оторвался от «Герты», занимающей пятое место, на 12 очков за три тура до конца чемпионата Германии.

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