МИНСК, 2 мая — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис назвал фамилии 25 игроков, которые примут участие в Чемпионате мира во Франции и Германии, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларуси (ФХРБ).



© Sputnik/ Максим Костьян, Александр Шурмелев Чемпионат мира: Льюис рассказал, как мотивировал братьев Костицыных

Белорусская ледовая дружина завершила подготовку к мировому первенству. Накануне подопечные Льюиса одержали победу в матче хоккейного "Евровызова" над командой Франции (4:1). По итогам тренировочного кэмпа были названы фамилии игроков, которые будут защищать цвета национальной сборной на предстоящем турнире.

"В состав сборной Беларуси на хоккейный мундиаль вошли 25 хоккеистов", — рассказали в ФХРБ.

Так, в окончательную заявку были включены:

вратари — Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — "Динамо-Минск"), Виталий Трус ("Неман");

защитники — Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — "Динамо-Минск"), Владимир Денисов ("Трактор"), Павел Воробей ("Динамо-Молодечно"), Олег Евенко ("Кливленд Монстерз", АХЛ);

нападающие — Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артем Волков, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (к) (все — "Динамо-Минск"), Сергей Костицын ("Торпедо" НН), Андрей Костицын ("Сочи"), Артем Демков ("Шахтер"), Егор Шарангович ("Беларусь-U20"), Александр Когалев ("Юность-Минск"), Михаил Стефанович ("Неман"), Шарль Лингле ("Айсберен", Германия, DEL).

В ФХРБ добавили, что последними расположение команды покинули защитник Николай Стасенко и нападающий Максим Парфеевец.

Чемпионат мира по хоккею стартует в эту пятницу, 5 мая. Соревнования пройдут сразу в двух странах — Франции и Германии. Белорусы сыграют в группе В, матчи которой примет парижская AccorHotels Arena. В соперниках белорусов по групповому раунду команды Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.

На прошлогоднем ЧМ, проходившем в России, Беларусь заняла лишь 12-е место.