Бразильская правая полусредняя «Гомеля» Каролин Диас Минто поделилась первыми впечатлениями о Беларуси.

«Когда я приземлилась в Беларуси и прошлась по аэропорту, была в шоке: все люди с такими серьезными лицами, какие-то задумчивые, никто не улыбается. В Бразилии, если ты идешь по улице, улыбаешься прохожему, тебе обязательно улыбнуться в ответ и не подумают, что ты сумасшедшая», – сказала спортсменка.