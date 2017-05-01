﻿ Бразильская гандболистка «Гомеля»: «Когда приземлилась в Беларуси, была в шоке: все люди с такими серьезными лицами, никто не улыбается». 21.by
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Бразильская гандболистка «Гомеля»: «Когда приземлилась в Беларуси, была в шоке: все люди с такими серьезными лицами, никто не улыбается»

02.05.2017 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бразильская правая полусредняя «Гомеля» Каролин Диас Минто поделилась первыми впечатлениями о Беларуси.

«Когда я приземлилась в Беларуси и прошлась по аэропорту, была в шоке: все люди с такими серьезными лицами, какие-то задумчивые, никто не улыбается. В Бразилии, если ты идешь по улице, улыбаешься прохожему, тебе обязательно улыбнуться в ответ и не подумают, что ты сумасшедшая», – сказала спортсменка.

 
Теги: Гомель
 
 
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Бразильская правая полусредняя «Гомеля» Каролин Диас Минто поделилась первыми впечатлениями о Беларуси.

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