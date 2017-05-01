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Леонид Подлипский: «Написали Румасу, что в «Нафтане» нет денег ни на питание, ни на бензин»
02.05.2017 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о письме председателю АБФФ Сергею Румасу.
– Во вторник мы написали письмо Сергею Румасу, в котором рассказали о всех проблемах клуба и обратились за помощью. Сообщили, что футболисты уже четыре месяца не получают зарплату, а в клубе нет денег ни на питание, ни на бензин, – сказал Подлипский.
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о письме председателю АБФФ Сергею Румасу.
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