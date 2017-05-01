﻿ Леонид Подлипский: «Написали Румасу, что в «Нафтане» нет денег ни на питание, ни на бензин». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Подлипский: «Написали Румасу, что в «Нафтане» нет денег ни на питание, ни на бензин»

02.05.2017 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о письме председателю АБФФ Сергею Румасу.

– Во вторник мы написали письмо Сергею Румасу, в котором рассказали о всех проблемах клуба и обратились за помощью. Сообщили, что футболисты уже четыре месяца не получают зарплату, а в клубе нет денег ни на питание, ни на бензин, – сказал Подлипский.

«Руководство области и города предлагало сняться с чемпионата». «Нафтан» близок к краху

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о письме председателю АБФФ Сергею Румасу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» против «Оттавы», «Сент-Луис» в гостях у «Нэшвилла»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика