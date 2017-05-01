﻿ Игорь Акинфеев: «Прекрасно понимаю, какая публика в интернете. Дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Акинфеев: «Прекрасно понимаю, какая публика в интернете. Дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности»

02.05.2017 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к своему антирекорду в Лиге чемпионов и критике в интернете.

«Ко мне подходят болельщики ЦСКА и говорят: «Ну ты там не переживай за эту серию». Я говорю: «Ребят, вот вы взрослые же мужчины. Вы вообще адекватные?» Мне-то что переживать — я стараюсь делать свою работу.

Иногда вот так вот получается — очередное испытание жизни. А у вас-то есть чем заняться? Дети есть? Вот и переживайте за детей своих, а не за антирекорд Акинфеева. Нормально все, успокойтесь.

Интернет для меня — это закрытая тема. Я не захожу ни на какие спортивные сайты. Когда мне говорят что-то про «Инстаграм» или «ВКонтакте», я отвечаю, что меня там нет и не будет. Негатив — это даже слишком мягкое слово относительно того, что можно получить по своему поводу в интернете.

Ты можешь кого угодно поливать, ведь кто тебя там увидит. Хотя я прекрасно понимаю, какая публика там сидит. Это дошкольный или школьный возраст, когда совсем мало адекватности.

Мне с этими людьми не жить, у меня никаких дел с ними по жизни нет и не будет, и отвечать гадостью на гадость я не собираюсь, потому что меня родители так воспитали, я просто не хочу ввязываться во всю эту грязь», — заявил Акинфеев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к своему антирекорду в Лиге чемпионов и критике в интернете.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Леонид Подлипский: «Написали Румасу, что в «Нафтане» нет денег ни на питание, ни на бензин»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика