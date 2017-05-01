Пресс-атташе ФХБ Евгения Никитина в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прокомментировала позицию федерации по поводу натурализации хоккеистов.

– Хотелось бы отметить, что нынешнее руководство ФХБ натурализацией североамериканских игроков не занималось. Если вы следите за последними новостями федерации, то акцент делается на детском хоккее, в том числе на обучении и повышении квалификации детских тренеров, разработке новых методик.

То есть вместо практики натурализации большее внимание уделяется детскому хоккею. Сегодня это один из основных векторов ФХБ. Но при этом мы не отрицаем, что развитию детского хоккея уделялось время и раньше.

- Но ведь Ник Бэйлен получил паспорт в декабре 2014 года, когда Игорь Рачковский уже был главой ФХБ?

– Игорь Николаевич заступил в должность в конце октябре 2014 года, то есть за такой срок он даже гипотетически не мог повлиять на этот процесс.

- Плэтт подписал контракт с ЦСКА как гражданин Канады. Нет ли опасений, что он (или тот же Бэйлен) больше не сыграют за сборную Беларуси?

– Нет, таких опасений нет, – сказала Никитина.

Напомним, на ЧМ-2017 в составе сборной Беларуси нет защитника Ника Бэйлена и нападающего Джеффа Плэтта. Из последних натурализованных игроков в ростере находятся голкипер Кевин Лаланд и форвард Чарльз Лингле.