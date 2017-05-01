﻿ Леонид Подлипский: «Собираю футболистам еду со всей области. Кто-то даст два мешка картошки, кто-то мешок морковки». 21.by
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Леонид Подлипский: «Собираю футболистам еду со всей области. Кто-то даст два мешка картошки, кто-то мешок морковки»

02.05.2017 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский объяснил, как кормит команду.

– Как кормите ребят?

– Нормально кормим два раза в день. Если честно, собираю футболистам еду со всей области. Я раньше работал в МЧС – остались кое-какие связи. Звоню знакомым на разных предприятиях. Кто-то даст два мешка картошки, кто-то мешок морковки, кто-то – лука. Покупаем мясо, и повары на базе что-то готовят. За все это плачу из своего кармана.

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