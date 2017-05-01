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Камышик покинул БГК имени Мешкова

02.05.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК имени Мешкова и Дмитрий Камышик прекратили сотрудничество в связи с невозможностью гандболиста продолжить дальнейшую профессиональную спортивную деятельность.

Напомним, в июне 2016 года Камышик попал в аварию, находясь в отпуске. Гандболист получил серьезные травмы. Практически на протяжении года игрок в составе брестского клуба проходил восстановление.

Сообщается, что состояние Камышика значительно улучшилось. Но восстановиться до уровня гандболиста, способного профессионально выполнять свои обязанности, не удалось.

Отметим, в составе БГК Камышик выступал с июля 2013 года, провел за клуб 121 матч, забросил 269 мячей. Вместе с командой гандболист трижды выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси (2014-2016), два раза становился вице-чемпионом SEHA-Газпром-Лиги.

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БГК имени Мешкова и Дмитрий Камышик прекратили сотрудничество в связи с невозможностью гандболиста продолжить дальнейшую профессиональную спортивную...

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