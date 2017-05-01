Тренер минского «Динамо» Игорь Гуринович поделился эмоциями после рождения сына.

- Игорь Николаевич, поздравляем! В 57 лет многие на покой, а вы – на зависть другим – молодой отец! Как решились?

– Я должен был выполнить свой долг перед новой женой. У меня трое детей от первого брака, два сына и дочь. Если бы у моей жены был ребенок, может, и не решились бы. Но женщине нужен ребенок. Мы повстречались, когда Лена, моя вторая супруга, была достаточно молодой, ей было 29 лет, мы прожили вместе 10 лет и сейчас у нас родился Максим.

- С высоты двух браков, успешной карьеры, звездного статуса можете сказать, чего на самом деле хотят мужчины?

– Если человек мало бывает дома, например, как спортсмены, то когда он приезжает домой, к жене, в семью, он хочет спокойствия. Чтобы было чувство надежности, тепла и уюта. Остальное все меркнет. Пока был молодой, краски были ярче, на первом плане была карьера, а сейчас – семья, хочется, чтобы в ней было надежно и спокойно.

- Читатели подумают: так вот все ж у него было – карьера, брак, трое детей, наверняка любимая когда-то жена. Чего не хватало? Или у вас, как у Анатолия Байдачного, притирка с женой началась через 30 лет, когда карьера пошла на спад и стали чаще появляться дома?

– Согласен с Анатолием Николаевичем. По молодости меня всегда не было: постоянные разъезды, сборы, игры – отсутствовал 300 дней в году. А жена занималась хозяйством. Да, мужчине проще: уехал, обернулся, снова уехал. По сути – гостевой брак. А когда постоянно дома, начинается притирка, – сказал Гуринович.