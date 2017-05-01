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НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Вашингтон», «Голден Стэйт» примет «Юту»

02.05.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут очередные матчи серий второго раунда плей-офф НБА-2017. «Бостон» попытается закрепить преимущество в противостоянии с «Вашингтоном». Фаворит чемпионата «Голден Стэйт» примет «Юту».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый и второй матчи

Бостон – Вашингтон
Дата проведения
3 мая, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Юта
Дата проведения
3 мая, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня пройдут очередные матчи серий второго раунда плей-офф НБА-2017.

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