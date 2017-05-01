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НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Вашингтон», «Голден Стэйт» примет «Юту»
02.05.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут очередные матчи серий второго раунда плей-офф НБА-2017. «Бостон» попытается закрепить преимущество в противостоянии с «Вашингтоном». Фаворит чемпионата «Голден Стэйт» примет «Юту».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Первый и второй матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут очередные матчи серий второго раунда плей-офф НБА-2017.
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