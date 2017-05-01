Нападающий «Урала» Роман Павлюченко раскритиковал игру форварда «Локомотива» Ари в финальном матче Кубка России (0:2 в пользу «Локо»).

Бразилец был удален в добавленное ко второму тайму время за то, что ударил капитана «Урала» Артема Фидлера, набросившись на него со спины.

«Понаберут п****асов. Ари – г****н. Так и напишите: г****н. Просто, б***ь, мразота такая. Б***ь, еще за это медали дают», – сказал Павлюченко, показывая на телефоне повтор драки в концовке матча.