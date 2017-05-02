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Олег Кубарев: «Бороться за первое место? Вы многого от нас хотите. Будем к этому идти»
02.05.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о работе с директором клуба Юрием Вергейчиком.
«Бороться за первое место? Вы многого от нас хотите. Мы будем к этому идти. Все понимают, что за такое короткое время тяжело все поменять. Нужно время.
Отношения с Вергейчиком? Когда у нас встречи проходят, то все проходит нормально. Просто у Юрия Васильевича свой участок работы, а у меня – свой. Они не пересекаются в плане решений. Нам с ним делить нечего. Работаем нормально», – сказал Кубарев.
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал о работе с директором клуба Юрием Вергейчиком.
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