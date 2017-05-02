Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал материал о проблемах «Нафтана».

«Ого, Подлипский разговорился. Значит, уже край.

Помните, ставили пример «Крумкачей» Новополоцку? В прошлом году руководство АБФФ предлагало «Нафтану» учиться у них. При этом знали, что БАТЭ в долг сформировал почти половину бюджета веселой команды.

Друзья мои, провинция загибается. Нет там рычагов для привлечения инвестиций. Как впрочем и в столице. Если бы не заигрывание АБФФ, то, без визга и понтов, сегодня в высшей лиге было бы 10 команд.

В Швейцарии ведь столько. И уровень там, и финансирование не сопоставимо с нашим. А пока предлагаю по мешку картошки с каждого», – сказал Исаев.

«Руководство области и города предлагало сняться с чемпионата». «Нафтан» близок к краху