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Валерий Исаев: «Проблемы «Нафтана»? Если бы не заигрывание АБФФ, то сегодня в высшей лиге было бы 10 команд»
02.05.2017 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал материал о проблемах «Нафтана».
«Ого, Подлипский разговорился. Значит, уже край.
Помните, ставили пример «Крумкачей» Новополоцку? В прошлом году руководство АБФФ предлагало «Нафтану» учиться у них. При этом знали, что БАТЭ в долг сформировал почти половину бюджета веселой команды.
Друзья мои, провинция загибается. Нет там рычагов для привлечения инвестиций. Как впрочем и в столице. Если бы не заигрывание АБФФ, то, без визга и понтов, сегодня в высшей лиге было бы 10 команд.
В Швейцарии ведь столько. И уровень там, и финансирование не сопоставимо с нашим. А пока предлагаю по мешку картошки с каждого», – сказал Исаев.
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Валерий Исаев: «Проблемы «Нафтана»? Если бы не заигрывание АБФФ, то сегодня в высшей лиге было бы 10 команд»
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал материал о проблемах «Нафтана».
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