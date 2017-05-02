Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский не уверен, что его команда сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Беларуси.

– Есть информация, что выезд на ближайший гостевой матч в Гродно под угрозой.

– Может быть, не поедем на эту игру. По этому поводу есть большие вопросы. Во вторник Сергей Николаевич получил наше письмо. Надеемся, в среду будет какой-то ответ. Встретимся с ним, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, – сказал Подлипский.

«Руководство области и города предлагало сняться с чемпионата». «Нафтан» близок к краху