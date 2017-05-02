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Леонид Подлипский: «Может быть, не поедем на ближайший гостевой матч в Гродно»

02.05.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский не уверен, что его команда сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Беларуси.

– Есть информация, что выезд на ближайший гостевой матч в Гродно под угрозой.

– Может быть, не поедем на эту игру. По этому поводу есть большие вопросы. Во вторник Сергей Николаевич получил наше письмо. Надеемся, в среду будет какой-то ответ. Встретимся с ним, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, – сказал Подлипский.

«Руководство области и города предлагало сняться с чемпионата». «Нафтан» близок к краху

 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский не уверен, что его команда сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Беларуси.

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