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Леонид Подлипский: «Может быть, не поедем на ближайший гостевой матч в Гродно»
02.05.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский не уверен, что его команда сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Беларуси.
– Есть информация, что выезд на ближайший гостевой матч в Гродно под угрозой.
– Может быть, не поедем на эту игру. По этому поводу есть большие вопросы. Во вторник Сергей Николаевич получил наше письмо. Надеемся, в среду будет какой-то ответ. Встретимся с ним, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, – сказал Подлипский.
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский не уверен, что его команда сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата Беларуси.
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