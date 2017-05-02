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Роналду первым забил 50 голов в плей-офф Лиги чемпионов
02.05.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0, перерыв).
32-летний португалец стал первым игроком, забившим 50 голов в плей-офф ЛЧ. Также на его счету уже 11 мячей в полуфинальных матчах турнира.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0, перерыв).
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