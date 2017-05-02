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Роналду первым забил 50 голов в плей-офф Лиги чемпионов

02.05.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0, перерыв).

32-летний португалец стал первым игроком, забившим 50 голов в плей-офф ЛЧ. Также на его счету уже 11 мячей в полуфинальных матчах турнира.

 

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0, перерыв).

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