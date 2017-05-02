Экс-форвард сборной Беларуси и муж Анастасии Веремеенко Дмитрий Полещук объяснил, почему его жена не поможет в ближайшее время национальной команде.

– Почему Веремеенко не поможет сборной?

– Она очень скучает по дочке. Даже находясь в Турции, мы редко виделись. Очень плотный график игр. Настя заслужила того, чтобы побыть с семьей. Может, если бы срок игр был чуть позже, картина была бы другой.

– Это не означает, что она завершила карьеру в сборной?

– Конечно, нет, – сказал Полещук.

Максим Рыженков: «Левченко и Веремеенко? Игроки обязаны по зову сборной являться в расположение. Пока никто уважительные причины не называл»