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Лига чемпионов: Роналду разгромил "Атлетико" в первом полуфинале

02.05.2017 23:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико" (Мадрид), сообщает Sputnik. 

Первый матч 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов состоялся во вторник на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. После финального свистка счет на табло был 3:0 в пользу хозяев поля. Хет-трик в составе победителей сделал Криштиану Роналду (10, 73 и 86-я минуты).

Интересно, что нападающий после этого поединка вошел в историю как первый игрок, забивший 50 мячей в плей-офф ЛЧ. Кроме того, Роналду отметился хет-триком второй матч подряд. Напомним, 18 апреля в домашней встрече с "Баварией" футболист также забил три мяча.

Ответный матч между испанскими командами пройдет 10 мая в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико".    

В среду во втором полуфинале "Монако" на своем газоне примет туринский "Ювентус".

 
Теги: Минск
 
 
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Португалец стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил 50 мячей на стадии плей-офф.

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