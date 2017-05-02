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Московский "Локомотив" выиграл Кубок России по футболу

02.05.2017 21:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мая — Sputnik. Московский "Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу, сообщает Sputnik.

Решающий поединок КР между "Локомотивом" и "Уралом" (Екатеринбург) состоялся во вторник на арене "Фишт" в Сочи. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. В составе победителей голами отметились Игорь Денисов (76-я минута) и Алексей Миранчук (90).

"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА, самой успешной командой в истории турнира. Ранее железнодорожники выигрывали Кубок в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 и 2015 годах. По три трофея завоевали "Зенит" и "Спартак", по одному — московские "Торпедо" и "Динамо", "Ростов", "Терек" и "Рубин".

Благодаря победе в Кубке "Локо" получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, минуя квалификацию.

К слову, во время финального поединка было зафиксировано несколько неприятных инцидентов. После первого взятия ворот фанаты москвичей прорвались на поле — стюарды не смогли остановить толпу. К счастью конфликта удалось избежать, и встреча была возобновлена. Затем стычка между игроками команд-соперниц. Потасовка футболистов произошла в добавленное время встречи: игроки "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан и "Урала" Артем Фидлер и Эдгар Манучарян получили красные карточки за участие в массовой драке.

После финального свистка на трибуне фанатов "Локо" произошла еще одна драка, в которой приняли участие порядка 30 болельщиков.  Один из фанатов без сознания был госпитализирован сотрудниками скорой помощи. Конфликт удалось локализовать силами стюардов без вмешательства полиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Финал КР отметился несколькими драками как с участием фанатов, так и с игроками.

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