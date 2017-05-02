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Глава UFC: бой Джошуа против Кличко воскресил бокс
02.05.2017 21:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, победивший украинца Владимира Кличко, воскресил бокс, заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
27-летний
"Бокс умирал в ожидании зрелищного чемпиона в тяжелом весе. Теперь он появился — это Энтони Джошуа. Поздравляю, чемпион!" — написал Уайт на своей странице в
Ранее британский спортсмен заявил, что готов провести бой-реванш с Кличко. Джошуа выразил мнение, что и сам украинец хочет снова выйти на ринг против него. "Поэтому давайте это сделаем. Я готов приехать куда угодно, чтобы выиграть бой. На меня нет давления и мне просто нравится боксировать", — сказал Джошуа.
Промоутер британского боксера Эдди Херн заявил, что реванш может пройти на стадионе "Миллениум" в Кардиффе или в Германии, но вряд ли это произойдет до октября.
Британский тяжеловес также выразил готовность выйти на ринг вместе с Тайсоном Фьюри. "Почему я упоминаю еще и Тайсона Фьюри? Я не называю случайных имен. Если это будет бой, который будет интересен спорту, то я с удовольствием сделаю это", — добавил британец.
В свою очередь Фьюри заявил, что побьет своего соотечественника одной рукой.
Фьюри, победивший Владимира Кличко в своем последнем бою в ноябре 2015 года, ранее отказался от титулов чемпиона мира WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении.
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Джошуа нокаутировал Кличко в 11-м раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской...
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