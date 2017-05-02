Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

Третий гол в прошедшем матче стал для португальского форварда 400-м в составе королевского клуба.

С 2009 года Роналду забил за «Реал» 280 мячей в чемпионате Испании, 22 – в Кубке страны, 89 – в еврокубках и еще 9 голов в остальных турнирах.

Напомним, что в прошедшей игре Роналду оформил второй хет-трик подряд в ЛЧ и стал рекордсменом по голам в полуфинале.