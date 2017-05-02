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Роналду забил 400-й гол за «Реал»

03.05.2017 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

Третий гол в прошедшем матче стал для португальского форварда 400-м в составе королевского клуба.

С 2009 года Роналду забил за «Реал» 280 мячей в чемпионате Испании, 22 – в Кубке страны, 89 – в еврокубках и еще 9 голов в остальных турнирах.

Напомним, что в прошедшей игре Роналду оформил второй хет-трик подряд в ЛЧ и стал рекордсменом по голам в полуфинале.

 

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

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