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Роман Павлюченко: «Ари в «Краснодаре» был говном и сейчас ведет себя как тварь»

03.05.2017 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Урала» Роман Павлюченко развил тему конфликта с игроками «Локомотива» Ари и Джефферсоном Фарфаном.

– Фортуна была не на нашей стороне. Наверное, не суждено нам было выиграть.Так распорядился господь бог – нам залетело, а им нет. Посмотрите, еще и забили с рикошета. Не забей Денисов этот идиотский рикошет, могли бы и дотерпеть до серии пенальти.

– Что случилось в концовке, когда произошла драка?

– Я заходил к судьям, показывал этот момент с этой дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в «Краснодаре» был таким же говном. И сейчас в «Локомотиве» Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан.

– Фидлер ударил первым, даже дважды.

– Я просто знаю, из-за чего Артем завелся. Знаю с самого начала ситуацию. Да, Артем начал распускать руки. Но когда Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью – на маму, на папу, так ведь тоже нельзя. Приехали в Россию и начинают качать права. Кто они такие?

При этом я поздравлю «Локомотив», они заслужили сегодня победу, – сказал Павлюченко.

 
 
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Нападающий «Урала» Роман Павлюченко развил тему конфликта с игроками «Локомотива» Ари и Джефферсоном Фарфаном.

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