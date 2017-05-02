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Зинедин Зидан: «Говорить о Роналду нечего, он сам о себе заявляет»

03.05.2017 07:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы еще ничего не выиграли. Сейчас все наши мысли связаны с субботним матчем. Нас ждет важнейшая игра в чемпионате.

Что я могу сказать о Роналду? Ничего. Говорить о нем нечего, он сам о себе заявляет.

Сегодня счастлив не только я один. Ребята сыграли феноменально. Мы блистательно провели первый час игры и в итоге забили 3 гола.

Роналду забил свой 400-й гол за «Реал»? Я завидую», – сказал Зидан.

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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