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Диего Симеоне: «Я спокоен. В ответном матче мы постараемся сделать невозможное»

03.05.2017 07:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о поражении от «Реала» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Первый тайм был не очень хорош в исполнении обеих команд. Были опасные моменты, но последние пасы были неудачными. При этом они забили. Был момент у Гамейро, но в той ситуации спас Навас. Во втором тайме мяч был у нас, но мы не создали моментов, а они хорошо использовали пространство.

Футбол – это чудесная игра, здесь может произойти что угодно. Я продолжаю думать, что у нас есть шанс пройти в финал. Я сказал команде, что нам нужно оставить это поражение позади, забыть его. Футбол – замечательная игра. Будет сложно, но это футбол.

«Реал» был лучше, нужно их поздравить. Они использовали свои шансы.

Я спокоен. Мы собираемся постараться и сделать кое-что практически невозможное. Мы «Атлетико», и возможно, повторюсь, возможно, мы можем это сделать», – сказал Симеоне.

 
 
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о поражении от «Реала» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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