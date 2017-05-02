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Роналду догнал Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

03.05.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

Это 7-й хет-трик португальца в ЛЧ. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Третий гол Роналду стал его 400-м мячом в составе «Реала».

Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

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