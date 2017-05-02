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Роналду догнал Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов
03.05.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).
Это 7-й хет-трик португальца в ЛЧ. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Третий гол Роналду стал его
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).
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