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Владимир Крикунов: «В Беларуси много талантливых ребят: здоровые, под два метра ростом — от радиации, видимо»

03.05.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный специалист, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Крикунов считает, что в Беларуси много ребят, которые могли бы стать хоккеистами.

— Вы стали первым тренером в профессиональной карьере Сергея Федорова. В 15-летнем пареньке сразу разглядели будущую звезду?

— Дело в 1985 году было. В минском «Динамо», где начинал тренерскую карьеру, Федоров выходил у меня в первом звене — с Толей Варивончиком и Володей Меленчуком. Обоим около тридцати, Федорову вдвое меньше. Тем не менее Сергей сразу нашел с ними общий язык.

— Талант…

— В Беларуси, кстати, много хороших ребят: здоровые, под два метра ростом — от радиации, видимо. Я, когда вице-президентом «Нефтехимика» работал, часто туда ездил игроков просматривать — благо график был не жесткий.

— Но второго Федорова, судя по всему, не высмотрели.

— Ни «Федорова», ни «Грабовского» не видел, но хорошие ребята есть. С ними работать только надо, – сказал Крикунов.

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Известный специалист, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Крикунов считает, что в Беларуси много ребят, которые могли бы стать...

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