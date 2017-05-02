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Бывшая звезда НБА Брэндон Рой был ранен в результате перестрелки

03.05.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывшая звезда НБА Брэндон Рой стал случайной жертвой перестрелки, которая произошла в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, сообщает King5.com. 32-летнему баскетболисту была оказана медицинская помощь, и он вернулся в штат Вашингтон.

Рой, досрочно завершивший игровую карьеру из-за проблем с коленями, летом прошлого года возглавил школьную команду Нэтан Хэйл в Сиэтле. Команда завершила нынешний сезон с результатом 29 побед и 0 поражений, и Рой получил награду как лучший главный тренер школьной команды в США.

 
 
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Бывшая звезда НБА Брэндон Рой стал случайной жертвой перестрелки, которая произошла в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, сообщает King5.com.

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