Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский сравнил спонсорство футбольных клубов в Витебске и Новополоцке.

– Катастрофа! Такого никогда не было. При этом город не дает ни копейки! Помощь предприятий? Вы сами должны понимать, что для этого нужно.

– И что же?

– Приведу пример «Витебска». Там мэр города вызвал руководителей всех предприятий на совещание и сказал: «Вы все работаете в Витебске. Вы -патриоты города, в котором созданы все условия для работы. Прошу вас помочь футбольному клубу. Когда вам будет трудно, обращайтесь ко мне. Будем думать, как решить вашу проблему». Каждое предприятие помогло клубу, и каждый месяц деньги приходят на счет «Витебска». На наш счет не приходит ни копейки.

– Получается, «Нафтан» попросту не нужен руководству города?

– Перед началом сезона мне говорили: «Снимайтесь с чемпионата». Я отказался. Надеюсь, в ближайшее время хоть что-то решится, – сказал Подлипский.

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