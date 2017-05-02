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Леонид Подлипский: «В Витебске каждое предприятие помогло клубу, и каждый месяц деньги приходят на его счет. На наш счет не приходит ни копейки»
03.05.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский сравнил спонсорство футбольных клубов в Витебске и Новополоцке.
– Катастрофа! Такого никогда не было. При этом город не дает ни копейки! Помощь предприятий? Вы сами должны понимать, что для этого нужно.
– И что же?
– Приведу пример «Витебска». Там мэр города вызвал руководителей всех предприятий на совещание и сказал: «Вы все работаете в Витебске. Вы -патриоты города, в котором созданы все условия для работы. Прошу вас помочь футбольному клубу. Когда вам будет трудно, обращайтесь ко мне. Будем думать, как решить вашу проблему». Каждое предприятие помогло клубу, и каждый месяц деньги приходят на счет «Витебска». На наш счет не приходит ни копейки.
– Получается, «Нафтан» попросту не нужен руководству города?
– Перед началом сезона мне говорили: «Снимайтесь с чемпионата». Я отказался. Надеюсь, в ближайшее время хоть что-то решится, – сказал Подлипский.
Большой материал о критической ситуации в «Нафтане» читайте по ссылке.
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Леонид Подлипский: «В Витебске каждое предприятие помогло клубу, и каждый месяц деньги приходят на его счет. На наш счет не приходит ни копейки»
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский сравнил спонсорство футбольных клубов в Витебске и Новополоцке.
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