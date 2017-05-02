|
БАТЭ начал продажу игровых маек болельщикам за 130 рублей
03.05.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В интернет-магазине БАТЭ появились оригинальные игровые майки команды от Adidas.
В наличии есть все три цвета – синий, желтый и белый. Каждая из таких маек стоит по 130 рублей. Отмечается, что нанесение номера и желаемой фамилии осуществляется за дополнительную плату.
Кроме того, БАТЭ представила бюджетную реплику формы – ее стоимость составляет 49,90 рублей.
Отмечается, что обладателям карт «Аматар» предоставляется скидка в 5 процентов.
Более подробное описание игровых маек можно найти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернет-магазине БАТЭ появились оригинальные игровые майки команды от Adidas.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии