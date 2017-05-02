В интернет-магазине БАТЭ появились оригинальные игровые майки команды от Adidas.

В наличии есть все три цвета – синий, желтый и белый. Каждая из таких маек стоит по 130 рублей. Отмечается, что нанесение номера и желаемой фамилии осуществляется за дополнительную плату.

Кроме того, БАТЭ представила бюджетную реплику формы – ее стоимость составляет 49,90 рублей.

Отмечается, что обладателям карт «Аматар» предоставляется скидка в 5 процентов.

Более подробное описание игровых маек можно найти здесь .



