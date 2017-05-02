﻿ БАТЭ начал продажу игровых маек болельщикам за 130 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ начал продажу игровых маек болельщикам за 130 рублей

03.05.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В интернет-магазине БАТЭ появились оригинальные игровые майки команды от Adidas.

В наличии есть все три цвета – синий, желтый и белый. Каждая из таких маек стоит по 130 рублей. Отмечается, что нанесение номера и желаемой фамилии осуществляется за дополнительную плату.

Кроме того, БАТЭ представила бюджетную реплику формы – ее стоимость составляет 49,90 рублей.

Отмечается, что обладателям карт «Аматар» предоставляется скидка в 5 процентов.

Более подробное описание игровых маек можно найти здесь.

БАТЭ начал продажу игровых маек болельщикам за 130 рублей

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернет-магазине БАТЭ появились оригинальные игровые майки команды от Adidas.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду о первом голе в матче с «Атлетико»: «Я находился в пассивном офсайде»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика