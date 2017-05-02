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Роналду о первом голе в матче с «Атлетико»: «Я находился в пассивном офсайде»
03.05.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор хет-трика в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), обсудил в перерыве игры с главным арбитром Мартином Аткинсоном эпизод со своим первым голом.
Португалец
«Офсайда ведь не было? Я находился в пассивном положении», — сказал Роналду Аткинсону.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор хет-трика в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), обсудил в перерыве игры с главным арбитром Мартином...
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