Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор хет-трика в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), обсудил в перерыве игры с главным арбитром Мартином Аткинсоном эпизод со своим первым голом.

Португалец находился в положении «вне игры» при подаче Серхио Рамоса и боролся за мяч, однако во время повторной подачи Каземиро Роналду был в правильном положении.

«Офсайда ведь не было? Я находился в пассивном положении», — сказал Роналду Аткинсону.

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Руд Гуллит: «Перед голом Роналду был очевидный офсайд»