﻿ Роналду о первом голе в матче с «Атлетико»: «Я находился в пассивном офсайде». 21.by
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Роналду о первом голе в матче с «Атлетико»: «Я находился в пассивном офсайде»

03.05.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор хет-трика в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), обсудил в перерыве игры с главным арбитром Мартином Аткинсоном эпизод со своим первым голом.

Португалец находился в положении «вне игры» при подаче Серхио Рамоса и боролся за мяч, однако во время повторной подачи Каземиро Роналду был в правильном положении.

«Офсайда ведь не было? Я находился в пассивном положении», — сказал Роналду Аткинсону.

ФОТО 1

ФОТО 2

Руд Гуллит: «Перед голом Роналду был очевидный офсайд»

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор хет-трика в первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), обсудил в перерыве игры с главным арбитром Мартином...

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