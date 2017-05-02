МИНСК, 3 мая — Sputnik. Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду прирожденный и уникальный бомбардир, заявил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.



© REUTERS Paul Hanna Лига чемпионов: Роналду разгромил "Атлетико" в первом полуфинале

Накануне "Реал" в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов на своем домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" разгромил мадридский "Атлетико" со счетом 3:0. Все голы на свой счет записал Роналду.

"Криштиану — прирожденный бомбардир. Он уникален", — прокомментировал игу португальца Зидан. Слова специалиста приводит сайт УЕФА .

Вместе с тем главком отметил игру всех футболистов. По его мнению, "все игроки были на высоте". "Мы знали, что надо было делать, и сыграли так, как хотели", — сказал Зидан.

"Мы еще ничего не выиграли. Забить три мяча и не пропустить в матче с таким непростым соперником — очень нелегко. Теперь надо продолжать в том же духе", — продолжил специалист.

Зидан выразил уверенность, что на выезде против "Атлетико" легко не будет.

"Матрасники" в свою очередь готовы дать бой "Реалу" на своем поле. Как отметил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне команда будет "сражаться до самого конца, до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток в ответном матче".

"Футбол — чудесная игра, так что ничего еще не потеряно. Я все еще верю, что мы можем победить. Я спокоен. Попробуем сотворить чудо на следующей неделе. Мы — "Атлетико". Не исключено, что все получится", — заключил он.

Ответный матч состоится 10 мая.