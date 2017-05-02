|
«Прессбол»: замминистра по налогам и сборам Селицкая возглавит Белорусскую федерацию плавания
03.05.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», на отчетно-выборной конференции Белорусской федерации плавания будет отправлен в отставку глава федерации, бывший вице-премьер Беларуси Анатолий Тозик.
Вместо него конференции будет предложена кандидатура нового руководителя – нынешнего заместителя министра по налогам и сборам Беларуси Эллы Селицкой.
Мероприятие состоится сегодня, 3 мая, в Национальном олимпийском комитете.
Напомним, в апреле Александр Лукашенко пообещал реформировать федерации по видам спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает «Прессбол», на отчетно-выборной конференции Белорусской федерации плавания будет отправлен в отставку глава федерации, бывший вице-премьер Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии