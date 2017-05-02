﻿ Владимир Крикунов: «У Грабовского спину прихватило. Сушинский хрясь ему клюшкой по спине — «Иди на лед!». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Крикунов: «У Грабовского спину прихватило. Сушинский хрясь ему клюшкой по спине — «Иди на лед!»

03.05.2017 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный специалист, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Крикунов вспомнил два случая с участием белорусского форварда Михаила Грабовского.

– Был случай в Питере на Кубке европейских чемпионов. У Миши Грабовского спину прихватило. «Не могу играть», — говорит. Сушинский как только это услышал — хрясь ему клюшкой по спине — «Иди на лед!» Грабовский вышел, отыграл весь матч, который мы, кстати, выиграли.

Или другой пример с тем же Грабовским. Мише разрезало лицо, минимум 18 швов наложили. До сих пор шрам на том месте. Сушинский ему говорит: «Не выходи, не надо». Но Миша отыграл, – рассказал Крикунов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный специалист, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Крикунов вспомнил два случая с участием белорусского форварда Михаила...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Егор Титов: «В нынешнем «Спартаке» есть и плоды нашей работы. Не хватило доверия со стороны руководства»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика