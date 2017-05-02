Известный специалист, экс-главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Крикунов вспомнил два случая с участием белорусского форварда Михаила Грабовского.

– Был случай в Питере на Кубке европейских чемпионов. У Миши Грабовского спину прихватило. «Не могу играть», — говорит. Сушинский как только это услышал — хрясь ему клюшкой по спине — «Иди на лед!» Грабовский вышел, отыграл весь матч, который мы, кстати, выиграли.

Или другой пример с тем же Грабовским. Мише разрезало лицо, минимум 18 швов наложили. До сих пор шрам на том месте. Сушинский ему говорит: «Не выходи, не надо». Но Миша отыграл, – рассказал Крикунов.