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Егор Титов: «В нынешнем «Спартаке» есть и плоды нашей работы. Не хватило доверия со стороны руководства»

03.05.2017 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением, что не получилось у штаба Дмитрия Аленичева, который был уволен на старте этого сезона.

«Год в «Спартаке» надо сразу умножать на пять. Работать в «Спартаке» нереально сложно. Даже помощником. Это огромная ответственность. Сейчас понимаю, что это был бесценный опыт. И я благодарен за него.

Не хватило доверия со стороны руководства. Не было команды. Каррера в этом плане — молодец, у него получилось. Мы заложили фундамент. Думаю, есть в нынешнем «Спартаке» и плоды нашей работы. И я рад, что «Спартак» сейчас впереди всех. Я рос и вырос в этом клубе. Для меня «Спартак» – это всё.

То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех — и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона», — сказал Титов.

 
 
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Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением, что не получилось у штаба Дмитрия Аленичева, который был уволен на старте этого сезона.

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