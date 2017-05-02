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ФХРБ дисквалифицировала игроков и тренера юношеской команды «Бреста», устроивших драку на турнире в Чехии

03.05.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Состоялось совместное заседание судейского и дисциплинарного комитетов, комиссии спортсменов, отдела по проведению соревнований и отдела развития и детско-юношеского хоккея ФХРБ.

На нем было принято решение о наказании участников инцидента, произошедшего 12 апреля текущего года в матче между командами юношей ДЮСШ «Брест» и «Кошице» на международном турнире в Чехии.

По итогам заседания дисциплинарный комитет постановил:

– За неудовлетворительную воспитательную работу с командой, отсутствие мер по упреждению инцидента дисквалифицировать с отстранением от руководства командами в соревнованиях, проводимых на территории Беларуси и за рубежом, до 01.01.2018 тренера-преподавателя Хевука В.В. с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017-2018 гг.

– Дисквалифицировать с отстранением от участия в соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь и за рубежом:

а) до 01.11.2017 спортсменов-учащихся Журавлева В.А. (12.09.2001 г.р.) № 83, Коробейко Д.А. (26.09.2001 г.р.) №18  с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017-2018 гг.;

б) до 01.12.2017 спортсмена-учащегося  Нелюбовича К.А. (09.04.2001 г.р.) №91 с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017-2018 гг.

в) до 01.01.2018 спортсменов-учащихся Комендантова В.А. (05.01.2001 г.р.) № 95, Селивоника А.В. (04.06.2001 г.р.) №88, Мурашко Н.С. (14.07.2001 г.р.) №77 с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017-2018 гг.

Отмечается, что условная дисквалификация автоматически вступает в силу при наложении на указанных лиц большого дисциплинарного штрафа и получении рапорта от судей, инспекторов, руководителя либо сотрудников отдела развития и детско-юношеского хоккея Ассоциации о совершенном нарушении во время участия в соревнованиях после рассмотрения данного нарушения судейским комитетом Ассоциации.

Кроме того, отделу развития и детско-юношеского хоккея ФХРБ предписано разработать и подать на утверждение Дисциплинарный регламент проведения соревнований среди юниоров и юношей на территории Беларуси, а также участия команд в соревнованиях за границей с ужесточением существующих дисциплинарных норм для повышения игровой дисциплины.

Юноши «Бреста» устроили массовую драку и напали на судей

 
Теги: Брест
 
 
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