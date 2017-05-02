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Гайдучик и Сигневич возвращаются в расположение БАТЭ
03.05.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
У Виталия Гайдучика и Николая Сигневича по окончании «регулярки» чемпионата Греции завершилась аренда в «Астерасе» и «Платаниасе» соответственно.
Оба игрока возвращаются в БАТЭ, которому принадлежат по контракту.
Сообщается, что дальнейшая их судьба зависит от переговоров с борисовчанами — останутся они в стане чемпиона Беларуси или займутся поиском новых клубов.
Подробную статистику Гайдучика в чемпионате Греции смотрите
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У Виталия Гайдучика и Николая Сигневича по окончании «регулярки» чемпионата Греции завершилась аренда в «Астерасе» и «Платаниасе» соответственно.
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