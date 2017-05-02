﻿ Леонид Подлипский: «Как спасли «Химик-СКА»? Жители города собрали 400-500 подписей и отдали Сергею Костицыну, который пересекся с Лукашенко». 21.by
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Леонид Подлипский: «Как спасли «Химик-СКА»? Жители города собрали 400-500 подписей и отдали Сергею Костицыну, который пересекся с Лукашенко»

03.05.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о спасении хоккейного «Химика-СКА» и сборе подписей за сохранение «Нафтана».

– Вы понимаете, что если клуб сейчас снимется с чемпионата, это будет серьезный прецедент?

– Конечно, это будет большой скандал! Расскажу о том, что было с хоккейным «Химиком-СКА». В горисполкоме решили ликвидировать клуб. Жители города собрали где-то 400-500 подписей в поддержку клуба и отдали Сергею Костицыну. Он на одной из тренировок пересекся с президентом: «Александр Григорьевич, тут такая ситуация, в Новополоцке исчез клуб с такими традициями». Александр Лукашенко пообещал разобраться в ситуации. Вскоре в Новополоцк приехали Кочанова, Рачковский – клуб возродился. Его передали на баланс города и закрыли все долги.

– В крайнем случае, думаете пойти по такому же пути?

– Наверное, придется так делать. Уже собрали 450 подписей, которые я передал Кочановой. Посмотрите, в последнее время сколько перспективных ребят мы подготовили – Березкин, Теверов, Елезаренко, Борисов… Как можно загубить клуб? Мне обидно, что в Городее, где население пять тысяч человек, есть команда высшей лиги, а у нас такие традиции – и все разваливается.

Душа болит! Перед началом сезона, когда клуб мог сняться с чемпионата, рука не поднялась отказаться от всего этого. Мне сказали: «Смотри, будешь потом отвечать», – сказал Подлипский.

Большой материал о критической ситуации в «Нафтане» читайте по ссылке.

«Руководство области и города предлагало сняться с чемпионата». «Нафтан» близок к краху

 
 
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о спасении хоккейного «Химика-СКА» и сборе подписей за сохранение «Нафтана».

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