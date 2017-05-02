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Геннадий Савилов: «Отсев Стасенко? Не скажу, что это очень громкое кадровое решение»
03.05.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккейный эксперт Геннадий Савилов поделился мнением об отсеве Николая Стасенко и Максима Парфеевца.
— Тренерский штаб уже определился с окончательным составом. Как прокомментируете отсев Стасенко и Парфеевца?
— Не скажу, что это очень громкое кадровое решение. Вот ситуация со Степановым ожидаемо вызвала полемику в кругах специалистов и болельщиков. Во вторник же ничего из ряда вон выходящего не произошло.
— Николай весьма опытный боец, выступающий в «Северстали». Однако бытует мнение, что в сборной он не показывает того уровня, как в своем клубе. Согласны?
— Такое сравнение не совсем уместно. Тем не менее стоит признать, что Стасенко не является ведущим игроком своего амплуа. Вероятно, Дэйв Льюис требовал больше простоты в принятии решений и надежности от него, раз поступил именно так.
— А Максиму не хватило опыта?
— Он неплохо смотрелся, выкладывался на льду, работал на команду, но на турнир взять всех не получится. Думаю, у этого парня все впереди. Для него это своего рода испытание, которое нужно преодолеть. Не стоит Парфеевцу сильно расстраиваться. Настойчивость и желание совершенствоваться помогут ему в дальнейшем стать важным игроком для главной команды страны, – сказал Савилов.
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Хоккейный эксперт Геннадий Савилов поделился мнением об отсеве Николая Стасенко и Максима Парфеевца.
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