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Геннадий Савилов: «Отсев Стасенко? Не скажу, что это очень громкое кадровое решение»

03.05.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный эксперт Геннадий Савилов поделился мнением об отсеве Николая Стасенко и Максима Парфеевца.

— Тренерский штаб уже определился с окончательным составом. Как прокомментируете отсев Стасенко и Парфеевца?

— Не скажу, что это очень громкое кадровое решение. Вот ситуация со Степановым ожидаемо вызвала полемику в кругах специалистов и болельщиков. Во вторник же ничего из ряда вон выходящего не произошло.

— Николай весьма опытный боец, выступающий в «Северстали». Однако бытует мнение, что в сборной он не показывает того уровня, как в своем клубе. Согласны?

— Такое сравнение не совсем уместно. Тем не менее стоит признать, что Стасенко не является ведущим игроком своего амплуа. Вероятно, Дэйв Льюис требовал больше простоты в принятии решений и надежности от него, раз поступил именно так.

— А Максиму не хватило опыта?

— Он неплохо смотрелся, выкладывался на льду, работал на команду, но на турнир взять всех не получится. Думаю, у этого парня все впереди. Для него это своего рода испытание, которое нужно преодолеть. Не стоит Парфеевцу сильно расстраиваться. Настойчивость и желание совершенствоваться помогут ему в дальнейшем стать важным игроком для главной команды страны, – сказал Савилов.

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Хоккейный эксперт Геннадий Савилов поделился мнением об отсеве Николая Стасенко и Максима Парфеевца.

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