Голкипер «Крумкачоў» Антон Шунто вспомнил выступление команды во второй и первой лигах.

«Когда заявлялись во вторую лигу, в планах было поездить, посмотреть города, повеселиться, пощипать «профессионалов». Вышло иначе: аппетит приходит во время еды.

Когда мы только думали о второй лиге, в шуточном разговоре с Денисом (Шунто – прим. Tribuna.com) на сезон поставили цель: одна победа и две ничьих. Вторая лига казалась запредельным уровнем. Тем более, что мы тренировались 2 раза в неделю.

Но перед стартом чемпионата уже было видно, что команда собралась хорошая. Подтянулись Олег Протченко, Виталик Шепетовский, Леша Мазаник, Женя Брилев – ребята, которые играли на хорошем уровне. Потом еще опытные игроки подтянулись, Александр Богайчук, например. Артур Матвейчик согласился играть в домашних матчах. На выездные ездить он не мог из-за работы. Получилась неплохая банда. У нас 7-8 человек были с опытом высшей лиги, так что мы перед стартом понимали, что это будет сильная команда.

Вторая лига? Городище, где играл «Колос-Дружба», это дичь. Трибуны сделаны из брусов. Правда, новенькие, отполированные, но брусы! Хотя это еще ничего. Разметку на поле сделали из опилок! Организаторы, наверное, посчитали, что опилок не надо жалеть. Вот и насыпали примерно 4-5 сантиметров, хорошая такая получилась горка. На разминке мне человек бьет, я в падении пытаюсь ловить, а мяч в линию попадает и летит под перекладину, кардинально меняя направление.

Переодевались в спортзале. Очень колоритно. На самом деле, мы для того и заявлялись во вторую лигу, чтобы поездить по городам, посмотреть стадионы, пообщаться с людьми. Футбольные люди все интересные. Нам все было в новинку.

Первые впечатления – самые яркие. Потом уже были стадионы получше. В Сморгони было очень весело, когда тетя пыталась шваброй лужу из ворот размести . У Жени Костюкевича там тоже была своя история », – сказал Шунто.