Форвард сборной Беларуси Артем Демков впреддверии чемпионата мира-2017 рассказал о сильных сторонах команды.

— Можете назвать сильные стороны нынешней сборной Беларуси?

— Сплоченность и полная готовность играть по системе Дэйва Льюиса.

— После прошлого чемпионата мира многие болельщики ожидают грядущий турнир с тревогой, волнуются за сохранение прописки команды в сильнейшем дивизионе. Вы ощущаете давление?

— Нет. В Санкт-Петербурге мы показали, так сказать, не очень хороший результат. Было досадно. Но тот турнир остался в прошлом, после него в сборной сделали определенные выводы. Сейчас команда обновилась, помолодела. У нас в составе появилось больше быстрых игроков. И это очень хорошо, потому что именно такую моду диктует современный хоккей. Думаю, у нас получится выступить лучше.

— Дэйв Льюис рассказывал о том, что регулярно проводил с игроками беседы, говорил каждому из подопечных о его значимости для сборной...

— Такое общение с тренером действительно заряжает, появляются очень сильные эмоции. После каждой из этих бесед хотелось, чтобы матчи чемпионата мира начались как можно скорее :). Дэйв отличный психолог, он умеет найти нужные слова для того, чтобы взбодрить игроков, мотивировать на борьбу. Мне такое общение с тренером по душе, – сказал Демков.

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