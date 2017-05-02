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Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи. «Аякс» примет «Лион»

03.05.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале Лиги Европы «Лион» в гостях сыграет с «Аяксом», а «Сельта» примет «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы

1/2 финала

Первые матчи

Аякс Голландия – Лион Франция
Дата проведения
3 мая, 19.45, «Амстердам Арена»
превью матча онлайн статистика
Сельта Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
4 мая, 22.05, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика Лиги Европы

 
 
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В полуфинале Лиги Европы «Лион» в гостях сыграет с «Аяксом», а «Сельта» примет «Манчестер Юнайтед».

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