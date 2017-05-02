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Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи. «Аякс» примет «Лион»
03.05.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале Лиги Европы «Лион» в гостях сыграет с «Аяксом», а «Сельта» примет «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы
1/2 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В полуфинале Лиги Европы «Лион» в гостях сыграет с «Аяксом», а «Сельта» примет «Манчестер Юнайтед».
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