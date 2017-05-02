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Экстралига. Дудик возглавил «Лиду»
03.05.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Дмитрий Дудик возглавил «Лиду».
На этом посту он сменил Олега Стрюкова, который проработал с командой три года.
Напомним, Дудик в сезонах 2013/14 и 2014/15 возглавлял «Витебск». В марте минувшего года специалист
В «Витебске» Дудик запомнился острыми комментариями на пресс-конференциях, драками подопечных и
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Белорусский специалист Дмитрий Дудик возглавил «Лиду».
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