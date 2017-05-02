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Экстралига. Дудик возглавил «Лиду»

03.05.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Дмитрий Дудик возглавил «Лиду».

На этом посту он сменил Олега Стрюкова, который проработал с командой три года.

Напомним, Дудик в сезонах 2013/14 и 2014/15 возглавлял «Витебск». В марте минувшего года специалист открыл хоккейную школу.

В «Витебске» Дудик запомнился острыми комментариями на пресс-конференциях, драками подопечных и открытым конфликтом с Павлом Зубовым.

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский специалист Дмитрий Дудик возглавил «Лиду».

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