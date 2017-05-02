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Роман Павлюченко: «Не имел права так говорить про Ари. Не те слова подобрал, но суть остается той же»

03.05.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свои заявления после финала Кубка России с «Локомотивом» (0:2).

О своих словах про Ари

«Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать.

Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи. Это неправильно.

О том, что вышел из себя, посмотрев повтор

 «На самом деле, меня это (поведение Ари – прим. Tribuna.com) взбесило. Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер – наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать».

О наказании

«Если бы я сделал такое в Англии, мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести.

Наверное, что-то будет. Я уже был наказан недавно, сейчас опять в центре скандала. Но что поделаешь – что произошло, то произошло.

Считаю, что это должен быть штраф, это не должно касаться игр. И я готов принять наказание, но и его надо наказать – Ари повел себя безобразно, все видели, что он сделал».

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Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свои заявления после финала Кубка России с «Локомотивом» (0:2).

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