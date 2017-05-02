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Замминистра по налогам и сборам Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания

03.05.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как и анонсировалось ранее, заместитель министра Беларуси по налогам и сборам Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания.

Возглавлявший БФП Анатолий Тозик покинул свою должность.

Напомним, в апреле Александр Лукашенко пообещал реформировать федерации по видам спорта.

Александр Лукашенко: «Отвратительная работа в спорте высоких достижений. Отвратительная! В ближайшее время реформируем полностью федерации»

Замминистра по налогам и сборам Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания

 
 
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Как и анонсировалось ранее, заместитель министра Беларуси по налогам и сборам Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания.

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