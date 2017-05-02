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Замминистра по налогам и сборам Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания
03.05.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как и
Возглавлявший БФП Анатолий Тозик покинул свою должность.
Напомним, в апреле Александр Лукашенко пообещал реформировать федерации по видам спорта.
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Как и анонсировалось ранее, заместитель министра Беларуси по налогам и сборам Элла Селицкая возглавила Белорусскую федерацию плавания.
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