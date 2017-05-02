И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о назначении в команду.

- Еще в субботу вы руководили дублирующим составом в матче против «Городеи», а вчера вас назначили в основной состав. Что скажете о такой рокировке?

– Для меня это стало неожиданностью. Да, игры у команды не было, но результат ведь не самый плачевный – всего два очка от первого места. Думаю, что вылет из кубка плюс не самая яркая игра и сказались на таком решении руководства клуба.

- Вместе с тем, вы остаетесь помощником главного тренера национальной сборной Сербии. Это не стало преградой?

– Да, я сохраняю свои обязательства перед сербами. До конца года есть три вызова в сборную, на непродолжительное время. Во время моего отсутствия в клубе меня будут заменять мои помощники.

- Над решением возглавить основной состав долго не думали?

– Если бы не возглавил я, то пришел бы кто-то другой, кто еще не знаком со структурой клуба и его игроками. Для знакомства нужно время, которого сейчас просто нет. Поэтому я решил принять предложение руководства.

- Первоочередная задача для вас?

– Сейчас важно чтобы «Динамо» воспряло и заиграло. Команда здорово и плодотворно потрудилась на сборах. Ребята подготовлены функционально, но у команды есть проблема психологического плана – будем решать ее.

- В дубле вы отдали приоритет схеме с тремя центральными защитниками и использовали исключительно ее. Вместе с основой планируете не изменять себе?

– Решение будем принимать исходя из возможностей нашего состава. Практически эту же схему практикуем мы и в сборной Сербии, да и многие клубы в Европе играют так. Больше года мы используем этот вариант в дубле. Сергей Владимирович Боровский также пропагандировал эту схему в основном составе, так что верю, что у ребят не будет проблем. Для нас приоритет – атакующая игра.

- Вы, как никто другой, знакомы с молодежью. Стоит ли ждать, что тот же Чиж или Кийко, например, наконец, получат свой шанс и в основном составе?

– Я могу сказать, что шансы будут у всех. К тренировочному процессу будем привлекать больше молодых ребят, поэтому теперь все зависит от них – пусть доказывают и убедят меня, наших болельщиков, руководство, что они достойны места в основе. А мы лишь можем помочь ребятам, направить их.

- Дублирующий состав вы оставляете своему помощнику – Михаилу Михайловичу Мустыгину.

– У нас все отработано, проблем никаких нет. Сейчас дубль будет находится ближе к основе, мы планируем большее взаимодействие. Будущее за нашей молодежью – только так. Я планирую следить за тренировочным процессом дубля, посещать все их игры. Плюс мне в этом здорово поможет Андрей Иванович Лаврик, который в курсе всех дел.

- Во время одного из наших интервью вы обмолвились, что было бы здорово, если бы двухсторонних игр между основой и дублем было бы больше. Стоит ожидать этого сейчас?

– Разумеется. В недельном цикле будем постоянно прибегать к такой практике. Особенно, во время пауз в чемпионате. Нужно отслеживать работу молодежи именно в подобных матчах, на фоне основного состава и смотреть как они растут. Считаю, что только в таких играх можно выявить все проблемы и нюансы подготовки молодежи. Плюс, это будет неплохая практика для тех ребят основного состава, кто получает немного игрового времени.

- Планируются ли изменения в тренерском штабе?

– Пока мы меняем тренера вратарей, им станет Александр Мартешкин. А дальше – время покажет.