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«Барселона» контактировала с Бланом
03.05.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан может возглавить «Барселону».
Каталонский клуб контактировал с 51-летним французским специалистом, чтобы узнать, заинтересован ли он в этой работе, сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Radio.
Блан после увольнения из «ПСЖ» и годичной паузы намерен поработать за пределами Франции.
В сезоне-1996/97 Блан выступал за «Барселону» и выиграл с клубом три трофея – Суперкубок и Кубок Испании, а также Кубок обладателей кубков.
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Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан может возглавить «Барселону».
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