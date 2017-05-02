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Сергей Гуренко: «Потеря болельщиков, считаю, это самая большая проблема «Динамо». Нужно уважать их и быть ближе к народу»

03.05.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал об угасающем интересе болельщиков к команде.

– Для нас, наверное, это самая больная тема. Да, могут быть игры удачные, могут быть неудачные, но потеря болельщиков, я считаю, это самая большая проблема. Я всегда был открыт и буду открыт к нашей аудитории поклонников. Не собираюсь закрываться, буду честным. Надеюсь, мы вернем болельщиков своей игрой и своим отношением к делу. Для этого я буду прикладывать все усилия. Нужно быть более открытым.

В Италии, например, четверг всегда был днем для болельщиков. Тиффози всегда знали, что если мы играем на выходных, то в четверг будет двухстороння игра и они могут прийти на базу и посмотреть на нее. Я только положительно могу отнестись к тому, если наши болельщики будут приезжать в Стайки и наблюдать за такими матчами, поддерживать и основу, и молодежь. Положительно отношусь к  идее проведения открытых тренировок. Будем открываться для болельщиков, ведь нужно уважать их и быть ближе к народу, – сказал Гуренко.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Сергей Гуренко: «Потеря болельщиков, считаю, это самая большая проблема «Динамо». Нужно уважать их и быть ближе к народу»

 
 
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