Экс-защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен подписал однолетний контракт с «Трактором». Последним клубом игрока был шведский «Векше».

Напомним, хоккеист с сезона 2014/15 выступал за минское «Динамо», однако в конце минувшего года покинул клуб. Также Бэйлен является обладателем белорусского паспорта и выступал за национальную сборную. Однако ЧМ-2017 хоккеист пропустит.

Статистику игрока в минском «Динамо» смотрите здесь .

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