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Бэйлен перешел в «Трактор»

03.05.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен подписал однолетний контракт с «Трактором». Последним клубом игрока был шведский «Векше».

Напомним, хоккеист с сезона 2014/15 выступал за минское «Динамо», однако в конце минувшего года покинул клуб. Также Бэйлен является обладателем белорусского паспорта и выступал за национальную сборную. Однако ЧМ-2017 хоккеист пропустит.

Статистику игрока в минском «Динамо» смотрите здесь.

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Экс-защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен подписал однолетний контракт с «Трактором».

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