Новый спортивный директор «Ромы» Мончи подтвердил, что легенда клуба Франческо Тотти летом завершит карьеру.

«Что касается Тотти, то я был в курсе, что у него есть договоренность с клубом о том, что этот сезон станет последним для него в качестве игрока.

После этого он начнет работу в качестве директора. Франческо и есть «Рома», и я буду стараться держаться к нему максимально близко.

Хочу узнать хотя бы один процент из того, что знает он», – сказал Мончи.

Тотти всю свою карьеру провел в «Роме», в которой оказался в 1989 году в возрасте 13 лет. В 16 летнем возрасте он дебютировал за первую команду и в общей сложности провел за клуб с 1992 по 2017-й год 783 матча во всех турнирах и забил 307 голов.

В 2001 году Тотти в составе «Ромы» стал чемпионом Италии, а в 2006-м году вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира.