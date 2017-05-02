﻿ Геннадий Тумилович: «Кого из футболистов бил? Конте выпрямил спину, Недведа – мерзкий тип, Шапюиза прилично получил с локтя в челюсть». 21.by
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Геннадий Тумилович: «Кого из футболистов бил? Конте выпрямил спину, Недведа – мерзкий тип, Шапюиза прилично получил с локтя в челюсть»

03.05.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович рассказал о случаях, когда он бил соперников.

Евгений Савин: Тума, 9 мая ты приехал в составе «Луча» в Томск, и там молодой парень, вышедший на замену, забил тебе в падении головой. Тумочка, это был я. Когда я взял мяч, чтобы бежать к центру поля ты пнул меня под пятую точку. Кому еще из футболистов от тебя доставалось?

– Я же не помню, кого я бью. Кто забил, ну дал я… Честно не помню этого момента.

- То есть это была ваша фишечка?

– Ну, некоторых эпизодах, когда судья отворачивается. А тот вообще с залитыми глазами был, можно было месить его полчаса, никто бы не заметил.

- Есть видео, где вы пинаете Антонио Конте.

– Совершенно левый пенальти, итальянцы эти мерзкие… Падает орет: а, убили. Пришлось сзади чуть добавить, выпрямил спину, чуть сутулился парень.

- Конте вам ответил тогда?

– Нет. Ручками развел, судье начал махать.

Кого еще бил? Недведа. Мерзкий тип, просто подошел плюнул в лицо. В Минске тогда играли, камер было не много. Я нашел момент. Не кулаком, а ладошкой зарядил прилично. Карью получал.

Шапюиза после игры прилично получил – с локтя в челюсть, парня немного повело. Было два момента: когда я стелился он как бы перепрыгивал, но, на самом, деле выставлял ногу и бил в кость. Если в первом тайме я подумал, что случайно, то во втором он сделал также. Ну все, говорю, парень, тебе, пи####, – рассказал Тумилович.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович рассказал о случаях, когда он бил соперников.

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